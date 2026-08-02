Почему СССР 70 лет скрывал, сколько стоило построить Узбекистан

В 1991 году в Кремль лёг доклад, который не планировалось рассекречивать никогда. Первый премьер-министр России Иван Силаев передал президенту Ельцину цифры из закрытого фонда, основанного ещё в 1923 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии