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Свежие комментарии

  • sergo galin
    всё это трёп . власть никак не будет реагировать , пока эту власть не затрагивают . как только откроют рот против рук...Им можно всё?
  • Svetlana Yamashkina
    Сколько можно мусолить эту тему, не говоря при этом ничего НОВОГО? Лучше бы возмутились тем, что Ревва снова зарабаты...Им можно всё?
  • Иван Ребров
    Генерал Келлер: «...

Им можно всё?

Им можно всё?

Участники похабной «голой вечеринки» и не думают раскаиваться Николай Петров Вот уже несколько дней не утихает бурный скандал вокруг «голой вечеринки» в Москве, которую возмущенные СМИ уже окрестили настоящим булгаковским «Балом сатаны».

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Комментарии
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lidatima46 Тимощук
Моральные  уроды
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14 час.
SY
Svetlana Yamashkina
Сколько можно мусолить эту тему, не говоря при этом ничего НОВОГО? Лучше бы возмутились тем, что Ревва снова зарабатывает деньги на федеральном канале (шоу &quot;Дуэты&quot;, увидела его там сегодня и была удивлена).
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3 час.
sergo galin
всё это трёп . власть никак не будет реагировать , пока эту власть не затрагивают . как только откроют рот против руководства и сразу дела открываются
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1 час.

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