Им можно всё?

SY

Svetlana Yamashkina

Сколько можно мусолить эту тему, не говоря при этом ничего НОВОГО? Лучше бы возмутились тем, что Ревва снова зарабатывает деньги на федеральном канале (шоу "Дуэты", увидела его там сегодня и была удивлена).