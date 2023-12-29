Участники похабной «голой вечеринки» и не думают раскаиваться Николай Петров Вот уже несколько дней не утихает бурный скандал вокруг «голой вечеринки» в Москве, которую возмущенные СМИ уже окрестили настоящим булгаковским «Балом сатаны».
Им можно всё?
Комментарии
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lidatima46 Тимощук
Моральные уроды
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14 час.
SY
Svetlana Yamashkina
Сколько можно мусолить эту тему, не говоря при этом ничего НОВОГО? Лучше бы возмутились тем, что Ревва снова зарабатывает деньги на федеральном канале (шоу "Дуэты", увидела его там сегодня и была удивлена).
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3 час.
sergo galin
всё это трёп . власть никак не будет реагировать , пока эту власть не затрагивают . как только откроют рот против руководства и сразу дела открываются
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1 час.
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