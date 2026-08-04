Экономика войны будущего. Кто гонится за сверхприбылью — проиграет

Внезапное заявление бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что Украину в НАТО никогда не примут, а ей это и не больно-то нужно, на первый взгляд, выглядит иллюстрацией к басне «Лиса и виноград» о мнимой незаинтересованности в том, что просто-напросто недоступно: «не надо, не надо, не дают — вот и не надо».