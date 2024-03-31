Минувшей ночью российские военные нанесли очередной ракетный удар по военным объектам киевского режима в разных областях Украины.
ВКС РФ снова атаковали ракетами военные объекты на Западной Украине
Комментарии
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Н
Николай
"...подземных газовых хранилищ..." - наверное, в бывших "шахтах" ракет 8К63!!! А уж их координаты известны на 100%!!!
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14 час.
Игорь Васиков
Чего ждать с газом? Если его не собираются отдавать западу, то чего его жалеть? А если это предмет торгов, то инфраструктуру гасить и не давать восстановить. И будет "близок локоток, да не укусишь"...
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11 час.
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