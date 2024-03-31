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Несекретные материалы

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ВКС РФ снова атаковали ракетами военные объекты на Западной Украине

ВКС РФ снова атаковали ракетами военные объекты на Западной Украине

Минувшей ночью российские военные нанесли очередной ракетный удар по военным объектам киевского режима в разных областях Украины.

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Комментарии
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Н
Николай
&quot;...подземных газовых хранилищ...&quot; - наверное, в бывших &quot;шахтах&quot; ракет 8К63!!! А уж их координаты известны на 100%!!!
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14 час.
Игорь Васиков
Чего ждать с газом? Если его не собираются отдавать западу, то чего его жалеть? А если это предмет торгов, то инфраструктуру гасить и не давать восстановить. И будет &quot;близок локоток, да не укусишь&quot;...
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11 час.

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