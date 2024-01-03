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Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже вырос до 90,5 рубля

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже вырос до 90,5 рубля

Курс доллара по отношению к российскому рублю при открытии торгов Московской биржи, которое состоялось в среду 3 января, в сравнении с показателем, зафиксированным при закрытии прошлых торгов, увеличился на 14 копеек.

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