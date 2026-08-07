Психолог Шпагина: брак часто полезнее для мужчин, а не для женщин

Многие мужчины предпочитают оставаться холостяками, считая такую жизнь более предпочтительной. Однако сколько бы они не говорили о большом количестве времени для себя, отсутствии контроля, конфликтов и финансовой независимости, научные исследования говорят о том, что мужчины вне брака менее счастливы, меньше живут и зарабатывают.