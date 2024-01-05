Сколько получил за участие в “Песне года” оскандалившийся Филипп Киркоров

Организаторы “Песни года” приняли решение полностью исключить Филиппа Киркорова из всех новогодних программ, включая саму “Песню года”, после его участия в скандальной “голой” вечеринке Анастасии Ивлеевой.
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