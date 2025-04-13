Жителей Горьковской области отправляют на торфоразработки

В Горьковской области остаются считанные дни до начала торфосезона. 14 апреля 1945 года газета «Горьковская коммуна» сообщила, что уже между 15 и 20 апреля можно приступать к добыче торфа, который требовался тогда в огромном количестве для работы предприятий.
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