Коллаж Царьграда Стало известно, в каких регионах России самые большие проблемы с мигрантами. Названа "Чёрная десятка".
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Свежие комментарии
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Бред сивой кобылы.В подмосковье всё спокойно.Где "Царь-град",там враньё.
ВСЯ РОССИЯ уже заселена мигрантами...
В Москве их уже чрезмерно много. Такое ощущение, что в среднюю азию попала. Это до добра не доведёт.
Обнул проданных паспортов с 1991г. рабочая виза, как во всем мире