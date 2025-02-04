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Идем на регулярные польские части. А дальше - Павлоград. Его уже окапывают по кругу

Идем на регулярные польские части. А дальше - Павлоград. Его уже окапывают по кругу

Российские войска освободили населённый пункт Новоалександровка, расположенный к востоку от границы с Днепропетровской областью, до которой нам остаётся 3,5 км.

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