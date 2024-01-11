В Архангельске завершился предварительный этап соревнований по хоккею с мячом среди юношей

В предварительном этапе всероссийских соревнований по хоккею с мячом клуба «Плетеный мяч» приняли участие девять команд из Архангельской и Свердловской, Ульяновской и Московской, Нижегородской, Кировской и Самарской областей, а также Республики Коми.