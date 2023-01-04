Сборная США назначила временного тренера из-за инцидента с Берхалтером, пнувшим будущую жену в 1991 году

Сборная США назначила временного тренера вместо Грегга Берхалтера. Ранее Берхалтер сообщил, как во время ЧМ-2022 кто-то анонимно связался с Федерацией футбола США и рассказал, что у него есть информация о случае насилия Грегга в отношении его будущей жены в 1991 году.