Сборная США назначила временного тренера из-за инцидента с Берхалтером, пнувшим будущую жену в 1991 году

Сборная США назначила временного тренера вместо Грегга Берхалтера. Ранее Берхалтер сообщил, как во время ЧМ-2022 кто-то анонимно связался с Федерацией футбола США и рассказал, что у него есть информация о случае насилия Грегга в отношении его будущей жены в 1991 году.
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