Песков: продление продажи валютной выручки - прерогатива правительства

Решение о продлении продажи валютной выручки - прерогатива правительства России. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, который выступил за продление этой эффективной, по его словам, меры.
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