Песков: продление продажи валютной выручки - прерогатива правительства

Решение о продлении продажи валютной выручки - прерогатива правительства России. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, который выступил за продление этой эффективной, по его словам, меры.