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А диаспоры если и останутся, то только для ..., для всего остального есть официальные органы власти России и представительства иностранных государств

А диаспоры если и останутся, то только для ..., для всего остального есть официальные органы власти России и представительства иностранных государств

artemiseon Наконец-то началась борьба с диаспорами, которые помогают мигрантам нарушать законы в России   Эту идею долго обсуждали на разных уровнях власти и представители общественности, но только на текущей неделе начались реальные подвижки, денонсирована конвенция и взялись за диаспоры.

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