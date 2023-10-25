А диаспоры если и останутся, то только для ..., для всего остального есть официальные органы власти России и представительства иностранных государств

artemiseon Наконец-то началась борьба с диаспорами, которые помогают мигрантам нарушать законы в России Эту идею долго обсуждали на разных уровнях власти и представители общественности, но только на текущей неделе начались реальные подвижки, денонсирована конвенция и взялись за диаспоры.