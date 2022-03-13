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МО показало уничтожение пункта управления ВСУ высокоточным снарядом

МО показало уничтожение пункта управления ВСУ высокоточным снарядом

Известия 2022-03-13T07:24:13+0300 01.01.1970 Минобороны России 13 марта обнародовало видеозапись с кадрами уничтожения полевого командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечным ударом высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС РФ.

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