Десять лет за желание воевать за «Свободу России»* дали мужчине в Новосибирске

2-й Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор россиянину Александру Матхееву. В одном из мессенджеров он установил контакт с неизвестным лицом, чтобы вступить в организацию Легион «Свобода России»* и выехать на Украину для участия в боевых действиях.