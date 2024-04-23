Десять лет за желание воевать за «Свободу России»* дали мужчине в Новосибирске

2-й Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор россиянину Александру Матхееву. В одном из мессенджеров он установил контакт с неизвестным лицом, чтобы вступить в организацию Легион «Свобода России»* и выехать на Украину для участия в боевых действиях.
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