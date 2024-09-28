Рябина: Яркая красавица с богатым лекарственным потенциалом

Состав и полезные свойства: Плоды рябины богаты витаминами (С, РР, А, Е, К), органическими кислотами (яблочная, лимонная), дубильными веществами, пектинами, микроэлементами (железо, калий, магний, фосфор).
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