Трамп объяснил отказ БРИКС от альтернативы доллару угрозой пошлин в 150%

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после того, как Вашингтон пригрозил ввести 150 процентные пошлины и прекратить с ними торговлю.
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