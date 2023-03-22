В Копейски сделали уникальное устройство для участников СВО

Приспособление поможет русским бойцам оперативно эвакуировать раненых.Всего за сутки волонтёры из Копейска (Челябинская область) изготовили несколько тактических носилок, которые будут помогать в боях участникам специальной военной операции.
Приспособление поможет русским бойцам оперативно эвакуировать раненых.Всего за сутки волонтёры из Копейска (Челябинская область) изготовили несколько тактических носилок, которые будут помогать в боях участникам специальной военной операции.
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