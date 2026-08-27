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Buys on Gold

Buys on Gold

Buys on Gold Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! SMASHHH96 for the bigger picture gold is going to close bullish on the monthly we have had some selling but mostly just correction I would like to see us go up to ATH's and we might just get it .

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