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Трамп объявил о заключении с Венесуэлой «крупнейшей нефтяной сделки в истории»

Трамп объявил о заключении с Венесуэлой «крупнейшей нефтяной сделки в истории»

Трамп объявил, что США заключили с Венесуэлой «крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории». По словам американского президента, Вашингтон в рамках соглашения получит контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти.

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