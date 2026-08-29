Трамп объявил о заключении с Венесуэлой «крупнейшей нефтяной сделки в истории»

Трамп объявил, что США заключили с Венесуэлой «крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории». По словам американского президента, Вашингтон в рамках соглашения получит контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти.
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