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Орловские новости

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Студенческий кампус в Орле готов на 66 процентов

Студенческий кампус в Орле готов на 66 процентов

Протяженность прокладываемых сетей водоснабжения для кампуса составит 6,6 км, работы ведет ООО «ПСК «Нефтегазмонтаж».

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