20 лет терплю измены мужа

Подслушали у замужних Хочу спросить как быть… живет 20 лет, начинали студентами - я учусь и ветром работаю в кафе, он учится и работает утром грузчиком, и сторожем … наживали все сами, ничего не было от родителей не моих не его, жили 6 лет вместе, предложения не поступало на съемном жилье, мне было всегда не удобно просить на себя денег и мою дочь, поэтому всегда работала… всегда.