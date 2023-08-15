Подслушали у замужних Хочу спросить как быть… живет 20 лет, начинали студентами - я учусь и ветром работаю в кафе, он учится и работает утром грузчиком, и сторожем … наживали все сами, ничего не было от родителей не моих не его, жили 6 лет вместе, предложения не поступало на съемном жилье, мне было всегда не удобно просить на себя денег и мою дочь, поэтому всегда работала… всегда.
20 лет терплю измены мужа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Владимир, никакого злорадства у меня нет. Я не знаю эту женщину, соответственно мне ни к чему злорадствовать. Я высказала своё мнение по ситуации, только и всего. До старушки мне далеко, а здоровая стервозность иногда и полезна бывает.
Ответить
8 час.
Владимир Петров
Я вас немного провоцировал. Прошу прощения. Ожидал фонтанирования грубости и весёлого перелая. Ещё раз извините.
Ответить
8 час.
ВераВерная
Поскольку для меня подобная ситуация явного абьюза просто невозможна, вот и написала так резко. Женщины иногда просто бесят своей беспомощностью.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии