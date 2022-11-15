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Сам сообщил о том, что он перешел на сторону Украины: Пригожин о «предательстве» экс-бойца ЧВК «Вагнер» Нужина

Сам сообщил о том, что он перешел на сторону Украины: Пригожин о «предательстве» экс-бойца ЧВК «Вагнер» Нужина

Евгений Пригожин сделал ряд заявлений после смерти бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина. Издание Newsweek обратилось к предпринимателю с просьбой разъяснить его слова.

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