Level Group: более 60% опрошенных россиян отказываются от спорта из-за работы

Большинство опрошенных россиян - 64% - отказываются от тренировок из-за высокой загрузки на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Level Group, которые поступили в редакцию "Газеты.
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