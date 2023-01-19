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Антонов заявил, любое вооружение США на Украине, будет уничтожено Россией

Антонов заявил, любое вооружение США на Украине, будет уничтожено Россией

Посол России в США Анатолий Антонов, прокомментировал высказывание главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса о том, что украинские военные вправе наносить удары по Крыму с использованием американского оружия, что является весьма вызывающим заявлением.

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