Антонов заявил, любое вооружение США на Украине, будет уничтожено Россией

Посол России в США Анатолий Антонов, прокомментировал высказывание главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса о том, что украинские военные вправе наносить удары по Крыму с использованием американского оружия, что является весьма вызывающим заявлением.
Посол России в США Анатолий Антонов, прокомментировал высказывание главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса о том, что украинские военные вправе наносить удары по Крыму с использованием американского оружия, что является весьма вызывающим заявлением.
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