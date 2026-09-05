В МВД рассказали, как оформить гражданство новорожденному за границей

Родителям новорожденного для оформления российского гражданства ребенку за пределами страны необходимо обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение России.
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