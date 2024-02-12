Украина собирается торговать прахом Петра Столыпина

На Украине предложили выкопать тело Петра Столыпина. С такой идеей выступил директор украинского государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко, через несколько дней после того, как депутаты Киевсовета приняли решение об отводе земельных участков заповедника «Киево-Печерская лавра» в постоянное пользование.
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