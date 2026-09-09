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Аргументы и Факты

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Психолог предупредила об опасности контроля сна с помощью умных часов

Психолог предупредила об опасности контроля сна с помощью умных часов

Постоянное измерение качества сна с помощью умных часов может негативно влиять на самочувствие. Об этом рассказала психолог Розер Горт, мнение которой приводит испанское издание ABC.

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