Доцент Дзгоева рассказала, кому могут перестать платить пенсию

МОСКВА, 1 августа, ФедералПресс. В России прекращают выплачивать пенсии в случае смерти или пропажи человека, но россияне могут лишиться права на пенсию и в других случаях, заявила доцент НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
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