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Даже к пяти утра очереди на заправках Питера не исчезают

Даже к пяти утра очереди на заправках Питера не исчезают

Сергей поставил будильник на без четверти четыре, хотя смена начиналась только в восемь. Разница в четыре часа уходила теперь не на сон, а на то, что раньше казалось немыслимым для взрослого человека, всю жизнь прожившего в большом городе, — на очередь за бензином.

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