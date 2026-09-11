Даже к пяти утра очереди на заправках Питера не исчезают

Сергей поставил будильник на без четверти четыре, хотя смена начиналась только в восемь. Разница в четыре часа уходила теперь не на сон, а на то, что раньше казалось немыслимым для взрослого человека, всю жизнь прожившего в большом городе, — на очередь за бензином.