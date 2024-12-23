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Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию

Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию

В пресс-службе "Черноморэнерго" сообщили агентству, что прежний график подачи электроэнергии, введенный с 1 ноября, начал действовать с четырехчасовыми ограничениями — по два часа в дневное и ночное время.

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