Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию

В пресс-службе "Черноморэнерго" сообщили агентству, что прежний график подачи электроэнергии, введенный с 1 ноября, начал действовать с четырехчасовыми ограничениями — по два часа в дневное и ночное время.
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