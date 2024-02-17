Binance грозит штраф в размере $4,3 млрд за финансовые нарушения

Прокуроры США подали федеральному судье запрос о санкционировании сделки с участием Binance. Компания согласилась на крупный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов после того, как признала недостатки в соблюдении протоколов по борьбе с отмыванием денег и соблюдении санкций.
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