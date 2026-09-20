Кадры с забавным эпизодом быстро распространились в румынских СМИ и социальных сетях.Президент Румынии Никушор Дан на саммите "Карпатской восьмёрки" поправил носки перед десятками камер, чем дважды отвлёк главу киевского режима Владимира Зеленского от выступления на сцене.
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- Ирина Роднина дал...
- Ирина Роднина дал...
- Враг поменял такт...
Румынский цыган просто поправил прилипшие давно не снимаемые носки к ногам и пошел неприятный запах, так не приятный носу наркомана...😀