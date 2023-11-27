Что будет с рублем и трудности с льготной ипотекой. Обзор Банки.ру

Какими будут курс, инфляция и дефицит бюджета в ближайшие месяцы, оценивают «Ведомости». Аналитики считают, что в марте — апреле курс доллара может опуститься до 85 рублей и даже ниже, так как себя в полной мере проявит эффект от высокой ключевой ставки ЦБ.