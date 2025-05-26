В Кинешме обломки беспилотника повредили хозпостройку

В городе Кинешма Ивановской области при падении обломков беспилотного летательного аппарата повреждено строение хозяйственного назначения, сообщает в понедельник, 26 мая 2025 года, администрация региона со ссылкой на оперативный штаб.
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