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Глава лесодобывающей RFP Group Абрамовича предложил приватизировать 2–3% леса России

Глава лесодобывающей RFP Group Абрамовича предложил приватизировать 2–3% леса России

По словам менеджера, это позволило бы интенсивно наращивать объемы лесаladashamardina Гендиректор крупнейшей лесодобывающей компании на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать часть российского леса.

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