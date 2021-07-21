Глава лесодобывающей RFP Group Абрамовича предложил приватизировать 2–3% леса России

По словам менеджера, это позволило бы интенсивно наращивать объемы лесаladashamardina Гендиректор крупнейшей лесодобывающей компании на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать часть российского леса.
По словам менеджера, это позволило бы интенсивно наращивать объемы лесаladashamardina Гендиректор крупнейшей лесодобывающей компании на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать часть российского леса.
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