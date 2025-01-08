Минобороны РФ: российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения украинских дронов ВС России поразили военные аэродромы ВСУ в нескольких регионах Украины.
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Минобороны РФ: российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения украинских дронов ВС России поразили военные аэродромы ВСУ в нескольких регионах Украины.
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