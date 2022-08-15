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Климатолог Карнаухов рассказал, как связана засуха в Европе с наводнениями в Москве и Сочи

Климатолог Карнаухов рассказал, как связана засуха в Европе с наводнениями в Москве и Сочи

Лето 2022 года в Европе выдалось крайне жарким. В это же время в европейской части России установилась достаточно комфортная погода, сопровождавшаяся, однако, сильнейшими ливнями, которые привели к наводнениям в Москве, Сочи и других городах.

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