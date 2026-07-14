Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

145 подписчиков

Тамбовчане всё чаще жалуются на работу общественного транспорта

Тамбовчане всё чаще жалуются на работу общественного транспорта

Общество, сегодня, 11:03 Фото: нейросети Читайте также: Власти не исключают введение заправок авто по системе «чётный/нечётный» госномер (сегодня, 10:54) Под Тамбовом двое школьников спасли тонувшего мужчину (сегодня, 10:23) Тамбов закупит 15 новых автобусов почти за 240 миллионов рублей (вчера, 11:55) Очереди на АЗС уже отражаются на пассажирских перевозках: на линии ежедневно не хватает около десяти автобусов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии