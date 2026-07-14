Тамбовчане всё чаще жалуются на работу общественного транспорта

Общество, сегодня, 11:03 Фото: нейросети Читайте также: Власти не исключают введение заправок авто по системе «чётный/нечётный» госномер (сегодня, 10:54) Под Тамбовом двое школьников спасли тонувшего мужчину (сегодня, 10:23) Тамбов закупит 15 новых автобусов почти за 240 миллионов рублей (вчера, 11:55) Очереди на АЗС уже отражаются на пассажирских перевозках: на линии ежедневно не хватает около десяти автобусов.