Импортозамещение таджиков

Нелегальных мигрантов из Латинской Америки обнаружили на конфетной фабрике в подмосковном Подольске. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петровна.
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