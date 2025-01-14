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Импортозамещение таджиков

Импортозамещение таджиков

Нелегальных мигрантов из Латинской Америки обнаружили на конфетной фабрике в подмосковном Подольске. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петровна.

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