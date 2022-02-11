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Эксперт Колобанов: Фонд национального благосостояния России получит 6 трлн рублей в 2022 году

Эксперт Колобанов: Фонд национального благосостояния России получит 6 трлн рублей в 2022 году

Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов заявил, что в 2022 году Фонд национального благосостояния (ФНБ) России может получить до 6 трлн рублей из-за высоких цен на нефть и гез, сообщает РИА "Новости".

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