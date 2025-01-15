Расстрел Николая II: почему большевики 4 года отрицали казнь всей царской семьи

Советская власть очень долго скрывала информацию, связанную с убийством царской семьи. Официальная публикация в прессе, вышедшая через два дня после этих событий, гласила, что был расстрелян только сам Николай.
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