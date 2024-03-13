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Россия перейдёт на прогрессивную шкалу налогов. Это историческое решение

⚡️ Путин подтвердил, что готовится переход к прогрессивному налогообложению "Нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области.

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