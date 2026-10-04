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ПОЭЗИЯ

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Кружатся звуки, как птицы (Юрий Михайлов)

Кружатся звуки, как птицы (Юрий Михайлов)

Кружатся звуки, как птицы, В серой усталости крыш. Лист отгоревший ложится В облачно-сонную тишь.   В ней на туманной границе Тонкий мелькнет силуэт – Может, догнать и проститься… Только его уже нет.

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