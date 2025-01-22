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Трамп приказал выдворять нелегалов, попадающих в США

Трамп приказал выдворять нелегалов, попадающих в США

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и госдепартаменту принять все необходимые меры для выдворения нелегальных мигрантов, которые пересекают южную границу страны.

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