Русские отрезали Украину от Чёрного моря: Поляки дали полный расклад — не нужно было злить Москву

Удары ВС России фактически парализовали работу украинских гаваней на Чёрном море. Иностранные судовладельцы начали массово отказываться от заходов в порты Украины, а альтернативные маршруты оказались экономически несостоятельными.
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