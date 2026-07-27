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Царьград

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Русские отрезали Украину от Чёрного моря: Поляки дали полный расклад — не нужно было злить Москву

Русские отрезали Украину от Чёрного моря: Поляки дали полный расклад — не нужно было злить Москву

Удары ВС России фактически парализовали работу украинских гаваней на Чёрном море. Иностранные судовладельцы начали массово отказываться от заходов в порты Украины, а альтернативные маршруты оказались экономически несостоятельными.

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