5 метров, 9 мест, форсированный мотор... – это Лады? Да!

Кузов – несущий Электробус, водоробус, «Нивобус». Говорите, нет такого слова? А как еще назвать Ниву, в которой девять посадочных мест? Покажи такую переделку исходной трехдверке, и у старушки ее круглые глаза вылезут из орбит решетки радиатора.