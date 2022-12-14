За рулём

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  • Виктор Не
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5 метров, 9 мест, форсированный мотор... – это Лады? Да!

5 метров, 9 мест, форсированный мотор... – это Лады? Да!

Кузов – несущий Электробус, водоробус, «Нивобус». Говорите, нет такого слова? А как еще назвать Ниву, в которой девять посадочных мест?  Покажи такую переделку исходной трехдверке, и у старушки ее круглые глаза вылезут из орбит решетки радиатора.

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