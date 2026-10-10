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Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владимир Баранов

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владимир Баранов

Советский и российский актёр театра и кино Владимир Баранов скончался в возрасте 70 лет, сообщает Рязанский государственный областной театр юного зрителя.

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