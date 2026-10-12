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Группа из девяти российских туристов застряла в Непале из-за наводнения

Группа из девяти российских туристов застряла в Непале из-за наводнения

В Непале застряли девять российских туристов из-за наводнения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника-посланника посольства РФ в Катманду Ринчена Ракшаева.

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